Ein Hof zum Verlieben
Folge 118: Die Schuldfrage
24 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 6
Laura ist geschockt, als sie erfährt, was sich am Hof abgespielt hat, und ist Tim für sein Einschreiten dankbar. Ludwigs vereitelte Tat wühlt die Fischer-Familie auf. Auch Ludwig steht unter Schock, denn er wollte nie ein Menschenleben gefährden. Holtmann muss verdauen, dass sein Online-Schwarm ausgerechnet seine Gegenspielerin ist. Gibt er der Liebe trotzdem eine Chance?
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Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn