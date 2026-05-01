Ein Hof zum Verlieben
Folge 114: Verrat
24 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 6
Ludwig fühlt sich verraten - und Olivers Worte schüren in ihm unbeabsichtigt seine Wut auf die Familie Albers. Ein Missgeschick bringt Saskias Job und Lauras Strategie für die Verhandlung ins Wanken. Als Georg heimlich den Lieferservice ankurbelt, sorgt das nicht nur für bestellte Apfelkisten, sondern auch für einen Kuss von Henni.
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Ein Hof zum Verlieben
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Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn