Ein Hof zum Verlieben
Folge 35: Leise Bekenntnisse
23 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 6
Laura kommt Tim unverhofft sehr nahe und hadert mit ihren Gefühlen. Ist da etwas zwischen ihnen oder bildet sie sich das alles nur ein? Georg öffnet sich Maja ein Stück. Die erkennt, dass es eine Frau in dessen Vergangenheit gab, die ihm das Herz gebrochen hat. Als Moritz sich fragt, ob Tim Olivers Verrat irgendwann verzeihen kann, wird Anna mit ihrer eigenen Schuld konfrontiert.
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Ein Hof zum Verlieben
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Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn