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Ein Hof zum Verlieben

Zwischen den Zeilen

SAT.1Staffel 1Folge 36vom 25.03.2026
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Ein Hof zum Verlieben

Folge 36: Zwischen den Zeilen

23 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 6

Laura will das Andenken an Majas Vater hochhalten. Sie ahnt nicht, dass sie damit Tim von sich wegstößt. Georg glaubt, dass Regina sie erneut sabotiert hat. Als er sie zur Rede stellt, blamiert er sich. Während Ludwig nichts davon ahnt, was zwischen ihm und Maja steht, schafft die es nicht, auf Abstand zu ihm zu gehen.

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