Staffel 01 Folge 01 - Einsatz Live
Einsatz Live
Folge 1: Staffel 01 Folge 01 - Einsatz Live
Der erste Schauplatz des Geschehens ist eine Kirche in Wien Strebersdorf, bei der mehrere Ordensbrüder teils schwer verletzt wurden. Der Fall sorgte bereits medial für großes Aufsehen. ATV begleitet die Spezialeinheit WEGA exklusiv bei ihrer Fahrt zum Einsatzort und zeigt den Zusehern die ersten Schritte der WEGA-Beamten direkt vor Ort. Da die Gefährdungslage noch völlig unklar ist, wird das Gebiet rund um die Kirche großräumig abgesperrt und die spannende Suchaktion nach dem oder den Tätern beginnt. Zusammen mit Moderator Stephan Sommeregger wird der Großeinsatz von Studiogast Ernst Albrecht, Kommandant der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung, im Detail analysiert. Zudem erfährt der Zuseher aktuelle Hintergrundinformationen zu dem dramatischen Fall. "Einsatz Live" begleitet zudem die Polizisten der Wiener Landesverkehrsabteilung bei ihrer nächtlichen Streife. Ein auffällig lautes Motorrad zieht die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich und wird daraufhin einer Lärmmessung unterzogen. Ob der eingetragene Wert auch tatsächlich mit der Lautstärke übereinstimmt? Spannend wird es auch bei einem weiteren Einsatz der Sondereinheit WEGA. Eine Wohnung im 22. Wiener Gemeindebezirk wird gestürmt. Grund dafür ist die Annahme, dass sich darin Drogendealer aufhalten. Bereits über einen längeren Zeitraum vom Landeskriminalamt beobachtet, folgt nun die angeordnete, gewaltsame Wohnungsöffnung.
