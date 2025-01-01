Staffel 01 Folge 04 - Einsatz Live Jetzt kostenlos streamen
Einsatz Live
Folge 4: Staffel 01 Folge 04 - Einsatz Live
Auf die Wiener Berufsrettung wartet ein dramatischer Fall: Ein Mann soll in seiner Wohnung einen Bauchstich erlitten haben. Die genauen Umstände und auch die Gefährdungslage sind beim Eintreffen noch völlig unklar. Der Mann soll mit einem Messer in der Wohnung verbarrikadiert sein. Die Polizei-Sondereinheit WEGA wird deshalb verständigt um die Türe zu öffnen und Sicherheit herzustellen. Da kommt den Einsatzkräften der Sohn des Mannes mit blutüberströmter Kleidung entgegen. Jetzt muss schnell gehandelt werden. In Salzburg hat es die Flugrettung Martin unterdessen mit einem verletzten Skifahrer zu tun. Es besteht der Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung. Der Flug zur Skipiste in Flachau wird aufgrund der Wetterlage zu einer Herausforderung. Da nicht sofort ein Platz zum Landen gefunden wird, entscheidet sich das Team für das angestützte Aussteigen des Arztes, das bedeutet der Pilot setzt den Hubschrauber mit einem Teil der Kufe im Gelände auf und der Arzt steigt aus. Es stellt sich heraus, dass der Skifahrer eine lebensbedrohliche Brustverletzung hat. Außerdem werden die Beamten der Landesverkehrsabteilung Wien zu einem Unfall von zwei Fahrzeugen gerufen. Da ein Lenker auf die falsche Ampel geschaut hat und irrtümlicherweise losgefahren ist, sind die beiden Autos in der Kreuzung zusammengekracht. Die Polizisten bemühen sich die Unfallstelle so schnell wie möglich abzusichern und den Verkehr umzuleiten, doch das ist gar nicht so einfach. Denn so manch Lenker ignoriert die Anweisungen der Polizei… Die Verkehrspolizisten bemerken außerdem ein Fahrzeug, in dem ein Baby völlig ungesichert auf dem Schoss einer Frau auf der Rückbank sitzt. Die Beamten stellen die Insassen sofort zur Rede. Doch diese sind sich keiner Schuld bewusst und erklären ihr Verhalten damit, dass das Kind geschrien hat und sie gerade auf dem Weg ins Krankenhaus sind. Die Polizisten zeigen für dieses Argument kein Verständnis, für das Vergehen bekommt der Mann einen Punkt im Führerschein.

