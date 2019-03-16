Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 10vom 16.03.2019
48 Min.Folge vom 16.03.2019Ab 6

"Ein Fünfziger und dann passt es" – meint ein Schnellfahrer, der von den Beamten der Landesverkehrsabteilung in Wien Donaustadt aus dem Verkehr gezogen wird. Den Beamten ist er besonders durch seinen Fahrstil ins Auge gestochen. Auch wenn der Mann meint, es eilig und das Navi im Blick gehabt zu haben, zeigen sich die Polizisten von seiner Erklärung wenig beeindruckt. Vor allem, als der Lenker selbst über die Höhe seiner Strafe entscheidet, werden die Beamten stutzig. Zu allem Überfluss werden die Polizisten dann auch noch auf seine Vignette, die nicht richtig auf der Windschutzscheibe befestigt zu sein scheint, aufmerksam. Ob der Lenker diese bei Bedarf auch in ein anderes Auto klebt? Zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Moped, eilt die Wiener Berufsrettung in Wien Margareten. Der Lenker wird auf der Straße liegend vorgefunden. Der genaue Grad seiner Verletzung ist zunächst vollkommen unklar. Deshalb wird er auf einem sogenannten "Spine Board" fixiert. Im Rettungswagen finden anschließend genauere Untersuchungen statt. Ob der Mopedfahrer Glück im Unglück hatte? In Salzburg wird die Flugrettung Martin 1 zu einem verletzten 12-jährigen Buben auf der Skipiste gerufen.

