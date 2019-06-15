Polizisten und DemonstrantenJetzt kostenlos streamen
Folge 14: Polizisten und Demonstranten
48 Min.Folge vom 15.06.2019Ab 6
Die Fälle von Polizeigewalt auf einer Klimaaktion vor zwei Wochen haben in ganz Österreich hohe Wellen geschlagen und werden weiterhin heiß diskutiert. Aktuell laufen die Einvernahmen zu dem Fall. Die Reportage „Polizisten & Demonstranten“ liefert einen exklusiven Einblick in die aktuellen Ereignisse sowie vergangene Aufeinandertreffen von Aktivisten und der Polizei. Dabei sprechen wir nicht mit Politikern, sondern mit den Leuten an der Front - sowohl auf Seiten der Polizei, als auch jener der Demonstranten. Außerdem zeigen historische Aufnahmen aggressive und gewalttätige Ausschreitungen bei Demonstrationen.
