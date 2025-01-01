Staffel 01 Folge 09 - Einsatz LiveJetzt kostenlos streamen
Einsatz Live
Folge 9: Staffel 01 Folge 09 - Einsatz Live
"Das Auto ist aber laut", denken sich die Beamten der Verkehrspolizei bei ihrer nächtlichen Streife auf der Wien Donauufer Autobahn. Da sie vermuten, dass der Auspuff nicht original ist, wird das Fahrzeug zur Kontrolle angehalten. Auch wenn sich der junge Lenker und sein Begleiter keiner Schuld bewusst sind, verhärtet sich nach der ersten Begutachtung der Verdacht. Eine Lärmmessung soll Aufschluss bringen. Ob noch mehr illegale Umbauten am Auto stattgefunden haben? Ein weiteres illegales Gadget, einen Laserblocker, stellen die Beamten der Landesverkehrsabteilung in Alland, in Niederösterreich sicher. Dieser verhindert mittels Störsignal eine Radarmessung durch die Polizei. Das Auto mit ungarischem Kennzeichen wird aus dem Verkehr gezogen. Was der Lenker dazu wohl zu sagen hat? Seine Geldbörse belastet das illegale Gadget auf alle Fälle. „Bewusstlose Person nach Sturz“ – diese Meldung erreicht die Wiener Berufsrettung zu später Stunde. Beim Eintreffen am Unfallort in Wien Leopoldstadt stellt sich heraus, dass ein Mann mit seinem E-Roller gestürzt ist. Er ist verletzt, aber bei Bewusstsein. Die Untersuchung und Versorgung des Verletzten gestaltet sich als schwierig, denn der Mann scheint alkoholisiert zu sein.
