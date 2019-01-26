Schneechaos in ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Einsatz Live
Folge 15: Schneechaos in Österreich
48 Min.Folge vom 26.01.2019Ab 6
Von der Außenwelt abgeschottet und von Lawinen bedroht – seit über zwei Wochen kämpft Österreich gegen enorme Schneemengen. ATV hat die Einheiten des österreichischen Bundesheeres über zwei Wochen begleitet. Ein Kamerateam zeigt hautnah, wie das Bundesheer eine Lawinensprengung per Hubschrauber im Raum Tuxer Alpen durchführt und einem Hotel, das volle Wucht von einer Lawine getroffen wurde, in der Steiermark zur Hilfe eilt. Seit Mitte Jänner waren insgesamt 1.700 Soldaten des österreichischen Bundesheeres aufgrund der Schneemassen im Einsatz und haben oft tagelang kräftezehrende Arbeiten wie Schneeschaufeln verrichtet.
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4