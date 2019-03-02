Staffel 01 Folge 08 - Einsatz LiveJetzt kostenlos streamen
Einsatz Live
Folge 8: Staffel 01 Folge 08 - Einsatz Live
Glück im Unglück: Die Wiener Berufsrettung eilt zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Der Motorradlenker wird auf der Straße liegend vorgefunden, zwei Fahrzeuge scheinen in den Unfall verwickelt zu sein. Ein zufällig vorbeifahrendes Rettungsteam hat mit der Erstversorgung bereits gestartet, als die Einsatzkräfte vor Ort eintreffen... Raser im Visier: Dem Team der Verkehrspolizei geht bei einer nächtlichen Zivilstreife ein Lenker ins Netz. Dieser war deutlich über der erlaubten Geschwindigkeit auf der Ost-Autobahn A4 unterwegs. Angehalten und zur Rede gestellt, gibt der Mann offen und ehrlich zu, dass er einfach testen wollte, wie schnell sein brandneues Auto geht. Rund geht es wieder auf der Skipiste in Zauchensee in Salzburg. Das Team der Flugrettung Martin 1 kommt zu einem verletzten Skifahrer. Zwar bei Bewusstsein, klagt der Patient über extreme Schmerzen. Es wird eine Rippenfraktur und mehr vermutet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick