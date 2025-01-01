Staffel 01 Folge 05 - Einsatz LiveJetzt kostenlos streamen
Einsatz Live
Folge 5: Staffel 01 Folge 05 - Einsatz Live
Den berühmten "richtigen Riecher" haben zwei Polizisten, als sie ein Fahrzeug mit rumänischem Kennzeichen aufgrund seines desolaten Zustandes in Wien Favoriten aus dem Verkehr ziehen. Bei genauer Untersuchung des Fahrzeuges stellen die Beamten erhebliche Mängel fest. Doch plötzlich finden sie im Auto auch einen Holz-Stiel und ein Messer. In einem Rucksack befinden sich diverse Schmuckgegenstände. Die Insassen geben an, die Sachen im Müll gefunden zu haben, bis die Beamten eine schockierende Entdeckung im Verbandskasten machen, die die Fassade der Männer zerbröckeln lässt. Die Wiener Berufsrettung wird zu einem Mann in einem Park in Meidling gerufen, der angeblich eine Überdosis genommen haben soll. Der Mann bewegt sich, reagiert aber nicht auf die Fragen der Einsatzkräfte und beginnt im Krankenwagen wild um sich zu schlagen. Was ihm wohl zugestoßen ist?
