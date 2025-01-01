Staffel 01 Folge 12 - Einsatz LiveJetzt kostenlos streamen
Einsatz Live
Folge 12: Staffel 01 Folge 12 - Einsatz Live
Wir sind erstmals hautnah beim Aufnahmeverfahren der Polizei mit dabei. Neu konzipiert, wird innerhalb von zwei Testtagen festgestellt, welcher der Bewerber für den Beruf geeignet ist. Dabei müssen sich die Anwärter einigen spezifischen, sowohl psychologischen als auch physiologischen Tests unterziehen. Für wen der Traumberuf Polizist schlussendlich wahr wird? Währenddessen sind die Beamten der Landesverkehrsabteilung im niederösterreichischen Haag im Einsatz und führen Kontrollen durch. Dabei entdecken sie einen überladenen Schwertransporter. Die Wiener Berufsrettung wird über zwei abgestürzte Personen an einer Baustelle in Wien Favoriten informiert. Beim Eintreffen entdecken die Notfallsanitäter ein umgestürztes Gerüst und die verletzten Arbeiter. Die Sturzhöhe und auch der Grad der Verletzungen sind zunächst unklar.
