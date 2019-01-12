Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 2vom 12.01.2019
48 Min.Folge vom 12.01.2019Ab 12

Der erste Schauplatz des Geschehens ist eine Kirche in Wien Strebersdorf, bei der mehrere Ordensbrüder teils schwer verletzt wurden. Der Fall sorgte bereits medial für großes Aufsehen. ATV begleitet die Spezialeinheit WEGA exklusiv bei ihrer Fahrt zum Einsatzort und zeigt den Zusehern die ersten Schritte der WEGA-Beamten direkt vor Ort.

