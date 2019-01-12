Staffel 01 Folge 02 - Einsatz LiveJetzt kostenlos streamen
Einsatz Live
Folge 2: Staffel 01 Folge 02 - Einsatz Live
48 Min.Folge vom 12.01.2019Ab 12
Der erste Schauplatz des Geschehens ist eine Kirche in Wien Strebersdorf, bei der mehrere Ordensbrüder teils schwer verletzt wurden. Der Fall sorgte bereits medial für großes Aufsehen. ATV begleitet die Spezialeinheit WEGA exklusiv bei ihrer Fahrt zum Einsatzort und zeigt den Zusehern die ersten Schritte der WEGA-Beamten direkt vor Ort.
Einsatz Live
Altersfreigabe:
12GEWALT, ANGST
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4