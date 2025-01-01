Staffel 01 Folge 11 - Einsatz LiveJetzt kostenlos streamen
Einsatz Live
Folge 11: Staffel 01 Folge 11 - Einsatz Live
Im Leben sieht man sich bekanntlich immer zweimal - zwei Polizisten machen in Wien Margareten erneut Bekanntschaft mit einem Lenker, den sie bereits vor einem Monat kontrolliert haben. Bei der ersten Kontrolle konnten bereits einige Mängel festgestellt werden, die eine saftige Strafe in der Höhe von 600 Euro zur Folge hatten. Doch der Autofahrer nimmt das Wiedersehen gelassen. Ob das auch so bleibt? In dieser Folge ist auch die Wiener Berufsrettung zu sehen, die in den ersten Bezirk eilt. Denn in der U-Bahn-Station am Stephansplatz ist eine Touristin aus Albanien beim Betreten der Rolltreppe gestürzt. Der Grad ihrer Verletzungen ist unklar und auch die Kommunikation gestaltet sich, aufgrund der Sprachbarriere, mehr als schwierig. Die WEGA wird von der Finanzpolizei zur Unterstützung bei einer Amtshandlung gerufen. Es geht um eine Razzia in einem amtsbekannten Glücksspiel-Lokal im 16. Wiener Gemeindebezirk. Die WEGA-Kräfte umstellen das Lokal. Was wohl das Ergebnis sein wird?
