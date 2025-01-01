Staffel 01 Folge 13 - Ausnahmezustand CoronaJetzt kostenlos streamen
Einsatz Live
Folge 13: Staffel 01 Folge 13 - Ausnahmezustand Corona
48 Min.Ab 6
Das österreichische Bundesheer hilft in der Coronakrise, stellt die Versorgung der Bewohner sicher und ist an der Verhinderung der Ausbreitung des Virus beteiligt. ATV zeigt ihre Einsatzgebiete: Soldaten helfen in Verteilerzentren von Lebensmittelkonzernen. Die sogenannte ABC-Abwehrtruppe hat ein Verfahren entwickelt, um benutzte Schutzmasken wiederaufzubereiten. An den Grenzübergängen führt das Bundesheer in Kooperation mit der Polizei Personenkontrollen durch.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4