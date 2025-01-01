Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Einsatz Live

Staffel 01 Folge 13 - Ausnahmezustand Corona

ATVStaffel 1Folge 13
Staffel 01 Folge 13 - Ausnahmezustand Corona

Staffel 01 Folge 13 - Ausnahmezustand CoronaJetzt kostenlos streamen

Einsatz Live

Folge 13: Staffel 01 Folge 13 - Ausnahmezustand Corona

48 Min.Ab 6

Das österreichische Bundesheer hilft in der Coronakrise, stellt die Versorgung der Bewohner sicher und ist an der Verhinderung der Ausbreitung des Virus beteiligt. ATV zeigt ihre Einsatzgebiete: Soldaten helfen in Verteilerzentren von Lebensmittelkonzernen. Die sogenannte ABC-Abwehrtruppe hat ein Verfahren entwickelt, um benutzte Schutzmasken wiederaufzubereiten. An den Grenzübergängen führt das Bundesheer in Kooperation mit der Polizei Personenkontrollen durch.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Einsatz Live
ATV
Einsatz Live

Einsatz Live

Alle 3 Staffeln und Folgen