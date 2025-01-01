Staffel 01 Folge 07 - Einsatz LiveJetzt kostenlos streamen
Einsatz Live
Folge 7: Staffel 01 Folge 07 - Einsatz Live
Dramatik pur: In Wien macht sich die Berufsrettung zu einem Baustellenunfall im 23. Bezirk auf. Ein Arbeiter ist von einem drei Meter hohen Gerüst gestürzt. Bewusstlos und schwer verletzt - dem Rettungsteam ist der Ernst der Lage sofort klar und muss schnell handeln. Die Flugrettung Martin 1 aus St. Johann im Pongau in Salzburg eilt zu einem 11-jährigen Jungen aus Dänemark. Beim Skifahren gestürzt, schreit der Junge aufgrund der heftigen Schmerzen. Um ihn für den Flug ins Krankenhaus vorzubereiten, werden ihm Schmerzmedikamente verabreicht, doch das versetzt den jungen Patienten in Panik. Ob dennoch alles reibungslos funktioniert? In Niederösterreich geht den Beamten bei einer mobilen Radarmessung ein Fahrer mit einem illegalen Gadget ins Netz. Um was es sich dabei genau handelt, mehr dazu in der Sendung.
