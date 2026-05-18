Thonet - Zehn Schrauben und eine IdeeJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 523: Thonet - Zehn Schrauben und eine Idee
46 Min.Folge vom 18.05.2026
Der legendäre "Sessel Nr. 14“ der Thonet prägte die Wiener Kaffeehauskultur nachhaltig. Firmengründer Michael Thonet revolutionierte mit der Bugholztechnik das Möbeldesign und ermöglichte eine kostengünstige Serienproduktion. Die ikonischen Thonet-Möbel gelten bis heute als begehrte Sammlerstücke und Sinnbild des Wiener 19. Jahrhunderts. Regie: Rudolf Klingohr Redaktion: Otto Schwarz Bildquelle: ORF/TV & More
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