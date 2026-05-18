Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erbe Österreich

Thonet - Zehn Schrauben und eine Idee

ORF IIIStaffel 1Folge 523vom 18.05.2026
Thonet - Zehn Schrauben und eine Idee

Thonet - Zehn Schrauben und eine IdeeJetzt kostenlos streamen

Erbe Österreich

Folge 523: Thonet - Zehn Schrauben und eine Idee

46 Min.Folge vom 18.05.2026

Der legendäre "Sessel Nr. 14“ der Thonet prägte die Wiener Kaffeehauskultur nachhaltig. Firmengründer Michael Thonet revolutionierte mit der Bugholztechnik das Möbeldesign und ermöglichte eine kostengünstige Serienproduktion. Die ikonischen Thonet-Möbel gelten bis heute als begehrte Sammlerstücke und Sinnbild des Wiener 19. Jahrhunderts. Regie: Rudolf Klingohr Redaktion: Otto Schwarz Bildquelle: ORF/TV & More

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Erbe Österreich
ORF III
Erbe Österreich

Erbe Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen