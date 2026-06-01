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Erbe Österreich

Liebe und Körperkult damals

ORF IIIStaffel 1Folge 529vom 01.06.2026
Liebe und Körperkult damals

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Erbe Österreich

Folge 529: Liebe und Körperkult damals

44 Min.Folge vom 01.06.2026

Der Körper der Menschen galt lange als Arbeitswerkzeug, das einfach zu funktionieren hatte. Doch im späten 19. Jahrhundert begannen die Leute die Freude an ihrem Körper zu entdecken. Lebenslust durchströmte die Gesellschaft, vom Nacktbaden über eine freie Mode bis zum Sport und der erotischen Fotografie. Gestalter Stefan Wolner hat dieses Lebensgefühl der Jahrhundertwendezeit in dieser Erbe Österreich Neuproduktion eingefangen. Er zeigt, wie das neue Körperbild von damals die Grundlage für die Befreiungsbewegungen des 20. Jahrhunderts gebildet hat. Bildquelle: ORF/Red Monster

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