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Erbe Österreich

Koscher heiraten - Kuppelei und Liebelei anno dazumal

ORF IIIStaffel 1Folge 522vom 18.05.2026
Koscher heiraten - Kuppelei und Liebelei anno dazumal

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Erbe Österreich

Folge 522: Koscher heiraten - Kuppelei und Liebelei anno dazumal

47 Min.Folge vom 18.05.2026

Petra Morzé spielt die Herausgeberin Sophie von Zerdahelyi. Die Doku zeigt, wie Ehen um 1900 meist aus wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Gründen geschlossen wurden. Regisseurin Gigga Neunteufel erzählt anhand authentischer Schicksale von Heiratsannoncen, gesellschaftlichem Druck und seltenen Liebesehen. Bildquelle: ORF/embfilm

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