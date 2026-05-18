Koscher heiraten - Kuppelei und Liebelei anno dazumalJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 522: Koscher heiraten - Kuppelei und Liebelei anno dazumal
47 Min.Folge vom 18.05.2026
Petra Morzé spielt die Herausgeberin Sophie von Zerdahelyi. Die Doku zeigt, wie Ehen um 1900 meist aus wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Gründen geschlossen wurden. Regisseurin Gigga Neunteufel erzählt anhand authentischer Schicksale von Heiratsannoncen, gesellschaftlichem Druck und seltenen Liebesehen. Bildquelle: ORF/embfilm
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