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Erbe Österreich

Vienna in America

ORF IIIStaffel 1Folge 533vom 08.06.2026
Vienna in America

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Erbe Österreich

Folge 533: Vienna in America

51 Min.Folge vom 08.06.2026

Wien ist einzigartig, da sind sich viele einig. Und doch gibt es Vienna anderswo auch – vor allem in den USA. Von Texas bis Maine tragen gleich siebzehn Orte diesen Namen, wobei kein einziger davon eine Verbindung zur Donaumetropole hat. Oft ist es gar nicht nachvollziehbar, wie diese Gemeinden zu ihrem „österreichischen“ Namen gekommen sind. Anlässlich der US-Präsidentenwahl hat Gestalter Gerhard Jelinek die amerikanischen Viennas bereist und die dortigen Bewohnerinnen und Bewohner mit der Namensanalogie konfrontiert. Kann es sein, dass man in einem Vienna lebt und so gar keine Nähe zum einzig wahren Wien verspürt? Bildquelle: ORF/Gerhard Jelinek

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