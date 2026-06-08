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Erbe Österreich

Österreichs Spuren in Amerika - Von Habsburg bis Trump

ORF IIIStaffel 1Folge 532vom 08.06.2026
Österreichs Spuren in Amerika - Von Habsburg bis Trump

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Erbe Österreich

Folge 532: Österreichs Spuren in Amerika - Von Habsburg bis Trump

85 Min.Folge vom 08.06.2026

Donald Trumps Mar-a-Lago, eine wertvolle Gutenberg-Bibel aus Kärnten und die Geschichten österreichischer Auswanderer haben mehr gemeinsam, als es auf den ersten Blick scheint. Dieses "Erbe Österreich Spezial" zeichnet zum 250-jährigen Bestehen der Vereinigten Staaten die vielfältigen Spuren Österreichs in der amerikanischen Geschichte nach. Dabei werden überraschende Verbindungen sichtbar, die bis in die Gegenwart reichen. Eine Spurensuche zwischen Österreich und Amerika. Bildquelle: ORF/Red Monster

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