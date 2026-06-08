Österreichs Spuren in Amerika - Von Habsburg bis TrumpJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 532: Österreichs Spuren in Amerika - Von Habsburg bis Trump
85 Min.Folge vom 08.06.2026
Donald Trumps Mar-a-Lago, eine wertvolle Gutenberg-Bibel aus Kärnten und die Geschichten österreichischer Auswanderer haben mehr gemeinsam, als es auf den ersten Blick scheint. Dieses "Erbe Österreich Spezial" zeichnet zum 250-jährigen Bestehen der Vereinigten Staaten die vielfältigen Spuren Österreichs in der amerikanischen Geschichte nach. Dabei werden überraschende Verbindungen sichtbar, die bis in die Gegenwart reichen. Eine Spurensuche zwischen Österreich und Amerika. Bildquelle: ORF/Red Monster
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