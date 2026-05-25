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Erbe Österreich

Hochwiener Lifestyle: Der Semmering in Bildern von damals

ORF IIIStaffel 1Folge 526vom 25.05.2026
Hochwiener Lifestyle: Der Semmering in Bildern von damals

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Folge 526: Hochwiener Lifestyle: Der Semmering in Bildern von damals

41 Min.Folge vom 25.05.2026

Nach der Wiener Ballsaison zog es die wohlhabende Gesellschaft aus der lauten Stadt an den Semmering. Die frühen Fotos zeigen die Voralpenregion als Bühne des Wiener Lifestyles – eine heute fast versunkene Welt aus Charleston, Mercedes-Benz und livrierten Lakaien. Bildquelle: ORF/RANFILM

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