Hochwiener Lifestyle: Der Semmering in Bildern von damalsJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 526: Hochwiener Lifestyle: Der Semmering in Bildern von damals
41 Min.Folge vom 25.05.2026
Nach der Wiener Ballsaison zog es die wohlhabende Gesellschaft aus der lauten Stadt an den Semmering. Die frühen Fotos zeigen die Voralpenregion als Bühne des Wiener Lifestyles – eine heute fast versunkene Welt aus Charleston, Mercedes-Benz und livrierten Lakaien. Bildquelle: ORF/RANFILM
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Erbe Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3