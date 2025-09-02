Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Ein Sommer wie früher... Das Kamptal in Niederösterreich

ORF2Staffel 1Folge 110vom 02.09.2025
Erlebnis Österreich: Ein Sommer wie früher... Das Kamptal in Niederösterreich

Erlebnis Österreich: Ein Sommer wie früher... Das Kamptal in NiederösterreichJetzt kostenlos streamen

Erlebnis Österreich

Folge 110: Erlebnis Österreich: Ein Sommer wie früher... Das Kamptal in Niederösterreich

25 Min.Folge vom 02.09.2025

Sommerfrische - das klingt nach längst vergangenen Zeiten, romantischen Picknicks und Treffen mit Freunden, nach Genießen und Ausruhen, Naturerleben und gesellschaftlichen Ereignissen in Villen und Gartenpavillons. An den Seen des Salzkammerguts, zwischen Semmering und Rax oder im Waldviertel. Denn auch das Kamptal war eine dieser "typischen" Regionen für die Sommerfrische - und ist es heute wieder, wie ein TV-Film aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich zeigt. Bildquelle: ORF/Landesstudio Niederösterreich

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Erlebnis Österreich
ORF2
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich

Alle 2 Staffeln und Folgen