Erlebnis Österreich: Ein Sommer wie früher... Das Kamptal in Niederösterreich
Erlebnis Österreich
Folge 110: Erlebnis Österreich: Ein Sommer wie früher... Das Kamptal in Niederösterreich
25 Min.Folge vom 02.09.2025
Sommerfrische - das klingt nach längst vergangenen Zeiten, romantischen Picknicks und Treffen mit Freunden, nach Genießen und Ausruhen, Naturerleben und gesellschaftlichen Ereignissen in Villen und Gartenpavillons. An den Seen des Salzkammerguts, zwischen Semmering und Rax oder im Waldviertel. Denn auch das Kamptal war eine dieser "typischen" Regionen für die Sommerfrische - und ist es heute wieder, wie ein TV-Film aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich zeigt. Bildquelle: ORF/Landesstudio Niederösterreich
