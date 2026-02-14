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Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Spaß beiseite - In Vorarlberg ist der Fasching eine ernste Sache

ORF2Staffel 1Folge 144vom 14.02.2026
Erlebnis Österreich: Spaß beiseite - In Vorarlberg ist der Fasching eine ernste Sache

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Folge 144: Erlebnis Österreich: Spaß beiseite - In Vorarlberg ist der Fasching eine ernste Sache

25 Min.Folge vom 14.02.2026

In Vorarlberg läuft der Fasching schon lange vor dem offiziellen Start: Von Musiker-Rekrutierung in Lauterach über neue Uniformen in Hard bis zum Gefolge-Aufbau in Bregenz – die Dokumentation zeigt, wie die Narren sich auf die 5. Jahreszeit vorbereiten. Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg

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