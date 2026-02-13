Erlebnis Österreich: Die Kraft des Wassers - Heilquellen in der SteiermarkJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 143: Erlebnis Österreich: Die Kraft des Wassers - Heilquellen in der Steiermark
25 Min.Folge vom 13.02.2026
Österreich darf mit seinen vielen Heil- und Mineralquellen, Moor- und Schlammvorkommen als Bäderland bezeichnet werden. Der Reichtum an Quellen spiegelt sich in einer Vielzahl an Kurorten und Heilbädern wieder. Die regionalen Unterschiede und Landschaftstypologien bieten ein vielseitiges Spektrum: Luftkur, Badekur, Trinkkur, Sommerfrische, Winterkur. Kurorte und Heilbäder dienen nicht allein der Gesundheit, sie haben vielmehr ebenso soziale Funktionen und sind beliebte Urlaubs- wie Ausflugsziele. Bildquelle: ORF/Landesstudio Steiermark/
