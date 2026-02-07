Erlebnis Österreich: Die Lafnitz - ein Grenzfluss der verbindetJetzt kostenlos streamen
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Folge 142: Erlebnis Österreich: Die Lafnitz - ein Grenzfluss der verbindet
25 Min.Folge vom 07.02.2026
Mythisch und geheimnisvoll ist die Lafnitz, altslawisch Labonca genannt, einer der ältesten Grenzflüsse Mitteleuropas. Ihre Quelle liegt im steirischen Joglland, von dort mäandriert der Fluss durch Ebene und Auen und bildet über weite Strecken die Grenze zwischen Steiermark und Burgenland. Jahrhunderte lang trennte und verband die Lafnitz Kulturen und Reiche. Heute gilt sie vor allem als geschütztes Naturjuwel. Bildquelle: ORF
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