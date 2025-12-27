Erlebnis Österreich: Salzburg, Land der PerchtenJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 135: Erlebnis Österreich: Salzburg, Land der Perchten
Wenn die Nächte am dunkelsten sind und das alte Jahr zu Ende geht, erwachen im Salzburger Land geheimnisvolle Gestalten: die Perchten. Zwischen der Thomasnacht am 21. Dezember und dem Dreikönigstag am 6. Jänner ziehen sie durch die Dörfer – begleitet von Glockengeläut, wildem Geschrei und mystischen Tänzen. Seit Jahrhunderten heißt es, sie vertreiben die Dämonen des Winters und bringen Glück und Segen für das neue Jahr. Die Welt der Perchten ist voller Gegensätze. Da sind die Schönperchten, die mit meterhohen, kunstvoll geschmückten Kappen auftreten. Ihnen gegenüber stehen die Schiachperchten: urtümlich, kraftvoll und furchteinflößend. Ihre schweren Felle, geschnitzten Larven, Hörner und gewaltigen Glocken können bis zu 50 Kilo wiegen. "Erlebnis Österreich" zeigt die faszinierende Vielfalt des Perchtenbrauchtums im Salzburger Land – ein eindrucksvolles Stück gelebter Kultur, das bis heute seine magische Kraft nicht verloren hat. Bildquelle: ORF/ORF-Salzburg/
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