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Erlebnis Österreich
Folge 141: Erlebnis Österreich: Wildalpen - Wasser, Wildnis und Weltcup-Ambitionen
25 Min.Folge vom 31.01.2026
Wildalpen ist ein steirischer Ort im Herzen der Steiermark - klein in seiner Einwohnerzahl, aber groß in seiner Bedeutung. Eingebettet in die alpine Landschaft des Hochschwabmassivs ist die Gemeinde ein Ort, an dem Natur, Wasser und sportlicher Ehrgeiz auf besondere Weise zusammenfinden. Ein Gestaltung: Lothar Hofer Bildquelle: ORF/YDreamProduction
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