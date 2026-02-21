Erlebnis Österreich: Tierische Augenblicke - Eine Reise durch Oberösterreich TiergärtenJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 146: Erlebnis Österreich: Tierische Augenblicke - Eine Reise durch Oberösterreich Tiergärten
25 Min.Folge vom 21.02.2026
Eine filmische Reise durch Oberösterreichs sechs Zoos des Landes. Mit Erich Pröll geht es vom Cumberland Wildpark bis zum Aquazoo Schmiding. Exotische Tiere und heimische Arten stehen ebenso im Fokus wie Pflegerinnen, Tierärzte und Expertinnen im Hintergrund. Persönliche Geschichten und eindrucksvolle Bilder zeigen moderne Zoos als verantwortungsvolle Orte des Schutzes und der Bildung. Gestaltung: Erich Pröll Cutter: Jutta Anna Wirth Kamera: Erich Pröll Jutta Anna Wirth Bildquelle: ORF/Landesstudio Oberösterreich/Jutta Anna Wirth
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Erlebnis Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2