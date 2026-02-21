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Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Tierische Augenblicke - Eine Reise durch Oberösterreich Tiergärten

ORF2Staffel 1Folge 146vom 21.02.2026
Erlebnis Österreich: Tierische Augenblicke - Eine Reise durch Oberösterreich Tiergärten

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Folge 146: Erlebnis Österreich: Tierische Augenblicke - Eine Reise durch Oberösterreich Tiergärten

25 Min.Folge vom 21.02.2026

Eine filmische Reise durch Oberösterreichs sechs Zoos des Landes. Mit Erich Pröll geht es vom Cumberland Wildpark bis zum Aquazoo Schmiding. Exotische Tiere und heimische Arten stehen ebenso im Fokus wie Pflegerinnen, Tierärzte und Expertinnen im Hintergrund. Persönliche Geschichten und eindrucksvolle Bilder zeigen moderne Zoos als verantwortungsvolle Orte des Schutzes und der Bildung. Gestaltung: Erich Pröll Cutter: Jutta Anna Wirth Kamera: Erich Pröll Jutta Anna Wirth Bildquelle: ORF/Landesstudio Oberösterreich/Jutta Anna Wirth

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