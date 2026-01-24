Erlebnis Österreich: Grenzlandchor Arnoldstein - Eine Legende verstummtJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 139: Erlebnis Österreich: Grenzlandchor Arnoldstein - Eine Legende verstummt
26 Min.Folge vom 24.01.2026
Nach 78 Jahren verabschiedet sich der Kärntner Grenzlandchor Arnoldstein von der großen Bühne. Der Film erzählt die Geschichte des Mythos – von der Gründung 1947 bis zum glanzvollen Abschied, mit den größten Liedern, bewegenden Erinnerungen und legendären Archivauftritten. Bildquelle: ORF/Landesstudio Kärnten/
