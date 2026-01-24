Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Grenzlandchor Arnoldstein - Eine Legende verstummt

ORF2Staffel 1Folge 139vom 24.01.2026
Erlebnis Österreich: Grenzlandchor Arnoldstein - Eine Legende verstummt

Erlebnis Österreich: Grenzlandchor Arnoldstein - Eine Legende verstummtJetzt kostenlos streamen

Erlebnis Österreich

Folge 139: Erlebnis Österreich: Grenzlandchor Arnoldstein - Eine Legende verstummt

26 Min.Folge vom 24.01.2026

Nach 78 Jahren verabschiedet sich der Kärntner Grenzlandchor Arnoldstein von der großen Bühne. Der Film erzählt die Geschichte des Mythos – von der Gründung 1947 bis zum glanzvollen Abschied, mit den größten Liedern, bewegenden Erinnerungen und legendären Archivauftritten. Bildquelle: ORF/Landesstudio Kärnten/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Erlebnis Österreich
ORF2
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich

Alle 2 Staffeln und Folgen