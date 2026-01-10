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Erlebnis Österreich
Folge 137: Erlebnis Österreich: Verbrecher oder Volksheld - der Räuberhauptmann Grasel
Kaum eine historische Figur des Waldviertels ist so präsent im niederösterreichischen Gedächtnis wie Johann Georg Grasel. Die Dokumentation begibt sich auf die Spuren des Räuberhauptmanns, erzählt seinen Lebensweg von einer Kindheit in extremer Not über frühe Delinquenz und Überfälle im Wald- und Weinviertel bis zu seiner spektakulären Festnahme in Mörtersdorf. Juristen und Historiker wie Wolfgang Brandstetter und Richard Bletschacher ordnen Grasels Taten in die Strafrechtspflege des frühen 19. Jahrhunderts ein und diskutieren, ob er Volksheld oder brutaler Gewohnheitsverbrecher war. Originalschauplätze, von Horn über Drosendorf bis ins Waldviertel, und das soziale Umfeld seiner Abdeckerfamilie machen die historische Einordnung anschaulich. So entsteht ein facettenreiches Porträt eines Mannes, dessen Mythos und Lebensgeschichte eng mit Niederösterreich verbunden bleiben. Bildquelle: ORF/ORF-NÖ
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