Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Landwirtschaft neu gedacht

ORF2Staffel 1Folge 112vom 14.09.2025
Erlebnis Österreich: Landwirtschaft neu gedacht

Folge 112: Erlebnis Österreich: Landwirtschaft neu gedacht

26 Min.Folge vom 14.09.2025

Vorarlberg gilt als Land der Milchwirtschaft – doch wie lässt sich diese Tradition zukunftsfähig gestalten? Mehr Tiere, größere Stallungen und intensivere Bewirtschaftung, oder doch ein Umdenken hin zu weniger und nachhaltiger? Wie können bäuerliche Betriebe wirtschaftlich erfolgreich sein und zugleich klimafreundlich sowie sozial verantwortlich arbeiten? Die ORF-Vorarlberg-Dokumentation geht diesen Fragen nach und zeigt mögliche Wege zwischen Ökonomie, Ökologie und Verantwortung. Bildquelle: ORF/ORF-Vorarlberg

ORF2
