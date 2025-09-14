Erlebnis Österreich: Landwirtschaft neu gedachtJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 112: Erlebnis Österreich: Landwirtschaft neu gedacht
26 Min.Folge vom 14.09.2025
Vorarlberg gilt als Land der Milchwirtschaft – doch wie lässt sich diese Tradition zukunftsfähig gestalten? Mehr Tiere, größere Stallungen und intensivere Bewirtschaftung, oder doch ein Umdenken hin zu weniger und nachhaltiger? Wie können bäuerliche Betriebe wirtschaftlich erfolgreich sein und zugleich klimafreundlich sowie sozial verantwortlich arbeiten? Die ORF-Vorarlberg-Dokumentation geht diesen Fragen nach und zeigt mögliche Wege zwischen Ökonomie, Ökologie und Verantwortung. Bildquelle: ORF/ORF-Vorarlberg
Altersfreigabe:
0