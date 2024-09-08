Erlebnis Österreich: Wir leben die Zukunft - 10 Jahre Seestadt WienJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 46: Erlebnis Österreich: Wir leben die Zukunft - 10 Jahre Seestadt Wien
26 Min.Folge vom 08.09.2024
Über die Seestadt Wien gibt es viele Meinungen, nur wenige waren jedoch schon dort. In jenem Stadtteil, in dem aktuell 11.000 Menschen leben und der auf 20.000 Bewohner:innen anwachsen wird. Der Film nimmt uns mit auf einen Ausflug in die Seestadt und zu den Menschen, die gerne dort leben und sich aktiv einbringen, um die Stadt in der Stadt so zu entwickeln, dass sie sich wohlfühlen. 10 Jahre nach der Erstbesiedelung hat sich schon viel getan im größten Stadtentwicklungsprojekt Europas, nicht nur baulich, sondern auch zwischenmenschlich. Ein Film von Judith Weissenböck für das Landesstudio Wien Bildquelle: Karl Schöndorfer/picturedesk.com
