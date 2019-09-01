Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

ProSiebenFolge vom 01.09.2019
Folge vom 01.09.2019: Nudelrutsche

51 Min.Folge vom 01.09.2019

Osaka gilt als die kulinarische Hauptstadt Japans. An jeder Ecke findet man hier leckeres Essen. Nicht nur in gehobenen Restaurants mit Sterneküche - sondern vor allem authentisches Street Food. Neuester Trend: Nudel aus der Rutsche. Was es damit auf sich hat, wo es herkommt? Das hat sich "Galileo" genauer angeschaut.

