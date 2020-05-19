Galileo
Folge vom 19.05.2020: Copy Paste Reloaded 2
47 Min.Folge vom 19.05.2020Ab 12
Was haben eine Eule, eine Katze oder eine Spinne mit einem Ventilator, einem Fahrradreifen oder einer Solarzelle zu tun? Die Antwort: Die Tiere waren Vorbilder für diese Technik und machen sie besser. "Galileo" zeigt Beispiele, bei denen die Natur Menschen inspirierte.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen