Galileo

ProSiebenFolge vom 19.05.2020
Folge vom 19.05.2020: Copy Paste Reloaded 2

47 Min.Folge vom 19.05.2020Ab 12

Was haben eine Eule, eine Katze oder eine Spinne mit einem Ventilator, einem Fahrradreifen oder einer Solarzelle zu tun? Die Antwort: Die Tiere waren Vorbilder für diese Technik und machen sie besser. "Galileo" zeigt Beispiele, bei denen die Natur Menschen inspirierte.

