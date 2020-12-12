Was wäre, wenn ... nur noch E-AutosJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 12.12.2020: Was wäre, wenn ... nur noch E-Autos
Folge vom 12.12.2020
Die Forderungen werden immer lauter: mehr Elektroautos auf unseren Straßen! Schon seit einiger Zeit wird sogar über ein komplettes Verbot von Benzin- und Diesel-Autos nachgedacht. Aber was wäre, wenn alle nur noch mit Elektroautos fahren würden? Das wären etwa 65 Millionen in Deutschland. "Galileo" hat die Vor- sowie auch die Nachteile geprüft. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
