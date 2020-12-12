Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Was wäre, wenn ... nur noch E-Autos

ProSiebenFolge vom 12.12.2020
Was wäre, wenn ... nur noch E-Autos

Galileo

Folge vom 12.12.2020: Was wäre, wenn ... nur noch E-Autos

48 Min.Folge vom 12.12.2020Ab 12

Die Forderungen werden immer lauter: mehr Elektroautos auf unseren Straßen! Schon seit einiger Zeit wird sogar über ein komplettes Verbot von Benzin- und Diesel-Autos nachgedacht. Aber was wäre, wenn alle nur noch mit Elektroautos fahren würden? Das wären etwa 65 Millionen in Deutschland. "Galileo" hat die Vor- sowie auch die Nachteile geprüft. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

