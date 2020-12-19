Galileo
Folge vom 19.12.2020: Generation Z: Körperkult
Folge vom 19.12.2020
Schönheitsideale verändern sich ständig. Die 80er Jahre stehen für sportliche Kurven und schrilles Make-Up. In den 90ern trägt man Jeans, bauchfreie Tops, mädchenhaftes Make-Up und das Ideal ist, so schlank wie möglich zu sein. Aber wie sieht es heutzutage aus? Wonach strebt die Generation Z, also die Jugendlichen, die zwischen 1997 und 2012 geboren sind? Dick, dünn, operiert oder echt? "Galileo" war weltweit unterwegs und hat nachgeforscht. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
