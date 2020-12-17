Galileo
Folge vom 17.12.2020: Superheld Dattel
49 Min.Folge vom 17.12.2020Ab 12
Sie wird oft "Brot der Wüste" genannt: die Dattel. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Wundermittel, denn sie liefert uns alle nötigen Vitamine, die wir am Tag so brauchen. Zudem ist sie ein natürliches Schlafmittel und macht uns auch noch schlauer. Wie das gehen soll? "Galileo" hat sich die Wunderfrucht genauer angesehen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
