Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Superheld Dattel

ProSiebenFolge vom 17.12.2020
Superheld Dattel

Superheld DattelJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 17.12.2020: Superheld Dattel

49 Min.Folge vom 17.12.2020Ab 12

Sie wird oft "Brot der Wüste" genannt: die Dattel. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Wundermittel, denn sie liefert uns alle nötigen Vitamine, die wir am Tag so brauchen. Zudem ist sie ein natürliches Schlafmittel und macht uns auch noch schlauer. Wie das gehen soll? "Galileo" hat sich die Wunderfrucht genauer angesehen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen