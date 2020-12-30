Galileo
Folge vom 30.12.2020: Minimalisten-Millionär
49 Min.Folge vom 30.12.2020Ab 12
Cédric Waldburger besitzt nur 55 Dinge - und das, obwohl sich auf seinem Konto mehrere Millionen Euro befinden. Der Multi-Millionär lebt minimalistisch. Sein Motto lautet: mehr Effizienz und Flexibilität durch Verzicht - und das scheint ihn auch glücklich zu machen. "Galileo" begleitet Cédric in seinem Alltag, um zu verstehen, wie es sich als Minimalist lebt und wieso er trotz seines Vermögens an diesem Lebensstil festhält. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
