Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Vom Drogenschmuggler zum Lifecoach

ProSiebenFolge vom 08.12.2020
Vom Drogenschmuggler zum Lifecoach

Vom Drogenschmuggler zum LifecoachJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 08.12.2020: Vom Drogenschmuggler zum Lifecoach

34 Min.Folge vom 08.12.2020Ab 12

Früher war er hochkriminell, heute ist er Lifecoach. Marco Deutschmann hat Kokain im Wert von acht Millionen Euro geschmuggelt - doch dann flog er auf. "Galileo" erzählt seine Geschichte, wie er in das Milieu hineinrutschte, wie eine Drogenübergabe abläuft und vor allem, was er aus seiner Vergangenheit gelernt hat.

Alle verfügbaren Folgen