ProSieben Folge vom 20.12.2020
Flugzeugcafés in Thailand

50 Min.Folge vom 20.12.2020Ab 12

Die Zahl der Flüge ist durch Corona stark gesunken. Das stellt Fluggesellschaften weltweit vor große Herausforderungen. In Thailand setzt eine Airline deshalb jetzt auf ein neues Geschäftsmodell. In einem Pop-Up-Restaurant servieren Steward*essen in Flugzeugatmosphäre Bordmenüs. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

