Galileo
Folge vom 20.12.2020: Flugzeugcafés in Thailand
50 Min.Folge vom 20.12.2020Ab 12
Die Zahl der Flüge ist durch Corona stark gesunken. Das stellt Fluggesellschaften weltweit vor große Herausforderungen. In Thailand setzt eine Airline deshalb jetzt auf ein neues Geschäftsmodell. In einem Pop-Up-Restaurant servieren Steward*essen in Flugzeugatmosphäre Bordmenüs. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
