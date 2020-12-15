Galileo
Folge vom 15.12.2020: Ungewöhnlichste Grenzen
35 Min.Folge vom 15.12.2020Ab 12
Eine Landesgrenze - und das mitten durch die eigene Wohnung? Eine Skihütte, die letztes Jahr noch in Italien lag und dieses Jahr zur Schweiz gehört? Eine Insel, die alle sechs Monate einem anderen Land gehört? "Galileo" erzählt die Geschichten hinter den skurrilsten Landesgrenzen Europas. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen