Galileo

Ungewöhnlichste Grenzen

ProSieben Folge vom 15.12.2020
Ungewöhnlichste Grenzen

Ungewöhnlichste Grenzen

Galileo

Folge vom 15.12.2020: Ungewöhnlichste Grenzen

35 Min. Folge vom 15.12.2020 Ab 12

Eine Landesgrenze - und das mitten durch die eigene Wohnung? Eine Skihütte, die letztes Jahr noch in Italien lag und dieses Jahr zur Schweiz gehört? Eine Insel, die alle sechs Monate einem anderen Land gehört? "Galileo" erzählt die Geschichten hinter den skurrilsten Landesgrenzen Europas. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

