Galileo
Folge vom 14.12.2020: X-Days: Weihnachtsbaumbauer
46 Min.Folge vom 14.12.2020Ab 12
Damit pünktlich zum Heiligabend der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer steht, wird bereits Monate vorher hart angepackt: Schon im Sommer wird entschieden, welcher Baum überhaupt in Frage kommt - denn die Qualität muss passen. Um zu verstehen, welche Arbeit hinter dem Christbaum-Verkauf steckt, hat "Galileo"-Reporter Vincent Dehler eine Tannenbaumbauer-Familie zwei Tage lang begleitet. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
12
