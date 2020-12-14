Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

X-Days: Weihnachtsbaumbauer

ProSiebenFolge vom 14.12.2020
X-Days: Weihnachtsbaumbauer

Galileo

Folge vom 14.12.2020: X-Days: Weihnachtsbaumbauer

46 Min.Folge vom 14.12.2020Ab 12

Damit pünktlich zum Heiligabend der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer steht, wird bereits Monate vorher hart angepackt: Schon im Sommer wird entschieden, welcher Baum überhaupt in Frage kommt - denn die Qualität muss passen. Um zu verstehen, welche Arbeit hinter dem Christbaum-Verkauf steckt, hat "Galileo"-Reporter Vincent Dehler eine Tannenbaumbauer-Familie zwei Tage lang begleitet. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

