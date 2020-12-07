Galileo
Folge vom 07.12.2020: Du gegen "Galileo"
17 Min.Folge vom 07.12.2020Ab 12
Wie viele Produkte scannt ein*e Kassierer*in pro Tag? Und wie viel Luft steckt in einer Chips-Verpackung? Claire Oelkers und Martin Dunkelmann sind im größten Supermarkt Deutschlands, um genau das herauszufinden. Dabei treten die Zuschauer*innen in fünf Schätzfragen über die "Galileo"-App gegen die Reporter an. Falls Claire und Martin verlieren, wartet eine unangenehme Strafe auf sie. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen