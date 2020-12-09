Galileo
Folge vom 09.12.2020: Topthema: Hatespeech
30 Min.Folge vom 09.12.2020Ab 12
Gerade in Zeiten von "Social Distancing" ist das Internet die perfekte Möglichkeit zu kommunizieren. Doch der Ton in den sozialen Netzwerken wird immer rauer. Ob fiese Kommentare oder Bedrohungen: "Hatespeech" ist ein echtes Problem. "Galileo" spricht mit einem Oberstaatsanwalt und einem Betroffenen und zeigt, was die Justiz unternimmt und wie man selbst gegen Hass im Netz vorgehen kann. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
