Galileo

Topthema: Hatespeech

ProSieben Folge vom 09.12.2020
Topthema: Hatespeech

Galileo

Folge vom 09.12.2020: Topthema: Hatespeech

Folge vom 09.12.2020

Gerade in Zeiten von "Social Distancing" ist das Internet die perfekte Möglichkeit zu kommunizieren. Doch der Ton in den sozialen Netzwerken wird immer rauer. Ob fiese Kommentare oder Bedrohungen: "Hatespeech" ist ein echtes Problem. "Galileo" spricht mit einem Oberstaatsanwalt und einem Betroffenen und zeigt, was die Justiz unternimmt und wie man selbst gegen Hass im Netz vorgehen kann. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

