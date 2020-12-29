Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lernen von den Besten: Zero Waste

ProSiebenFolge vom 29.12.2020
Folge vom 29.12.2020

49 Min.Ab 12

Ein Zwei-Personen-Haushalt produziert durchschnittlich pro Jahr 441 Kilogramm Müll. Aber das lässt sich verhindern. "Galileo" begleitet zwei Menschen, die ihren Haushalt völlig umgestellt haben, um keinen Müll mehr zu produzieren. Wäschenetze, eine Trinkwasser-App und Hauswürmer sind nur wenige der Hilfsmittel, mit denen man die Müllberge reduzieren kann. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

