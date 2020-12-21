Galileo
Folge vom 21.12.2020: Can You Survive Weihnachten
45 Min.Folge vom 21.12.2020Ab 12
Weihnachten - das Fest der Liebe. Aber laut Unfallstatistik auch das Fest, das viele Gefahren birgt. So kann aus einer kleinen Unachtsamkeit schnell eine gefährliche, sogar lebensbedrohliche Situation werden. Wie wird ein Weihnachtsbaum sicher gefällt? Welche Risiken sind beim Fondue zu beachten? Und was ist zu tun, wenn das Öffnen der Sektflasche buchstäblich ins Auge geht? Beim interaktiven Montag können die Zuschauer*innen ihr Wissen zu diesen Fragen testen. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
