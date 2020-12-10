Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Der Biden-Clan

ProSiebenFolge vom 10.12.2020
Der Biden-Clan

Der Biden-ClanJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 10.12.2020: Der Biden-Clan

29 Min.Folge vom 10.12.2020Ab 12

Schon im Januar wird er der offizielle Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika: Joe Biden. Aber was für ein Mensch ist er eigentlich? Wegen eines Geheimnisses aus seiner Kindheit wurde der künftige Präsident jahrelang von seinen Mitschüler*innen gehänselt. Welche Ereignisse aus seiner Vergangenheit prägen ihn bis heute? Und wie tickt sein engstes Familienumfeld? "Galileo" hat nachgeforscht. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen