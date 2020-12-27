Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bäume, die auf Bäumen wachsen

ProSiebenFolge vom 27.12.2020
Folge vom 27.12.2020: Bäume, die auf Bäumen wachsen

46 Min.Folge vom 27.12.2020Ab 12

Überall auf der Welt wird zu viel abgeholzt und zu wenig aufgeforstet. Wäre es nicht wunderbar, Holz zu gewinnen, ohne dafür gleich den ganzen Baum fällen zu müssen? Eine uralte japanische Forsttechnik macht es möglich. "Galileo" hat sich auf den Weg nach Japan gemacht und sich die sogenannten Daisugi Bäume genauer angesehen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

